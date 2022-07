Napoli colpo in difesa: Ostigard in arrivo, tutto fatto col Brighton (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il Napoli piazza il colpo di mercato in difesa, accordo trovato con il Brighton per la cessione di Leo Ostigard. Il difensore norvegese di 22 anni andrà a rinforzare la difesa di Spalletti che sta per rimanere orfana di Kalidou Koulibaly. Il giocatore ex Genoa ha atteso il Napoli che in questi giorni ha rotto gli indugi e dopo la cessione di Luperto all’Empoli ha chiuso l’affare con il club inglese. Ostigard viene accostato, per caratteristiche, a Fabio Cannavaro ed è un prospetto su cui il club azzurro crede moltissimo. Ostigard a Napoli, sarà a Dimaro Ostigard non sarà il sostituto di Koulibaly, dato che il suo arrivo in azzurro era già previsto senza che la trattativa col Chelsea ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ilpiazza ildi mercato in, accordo trovato con ilper la cessione di Leo. Il difensore norvegese di 22 anni andrà a rinforzare ladi Spalletti che sta per rimanere orfana di Kalidou Koulibaly. Il giocatore ex Genoa ha atteso ilche in questi giorni ha rotto gli indugi e dopo la cessione di Luperto all’Empoli ha chiuso l’affare con il club inglese.viene accostato, per caratteristiche, a Fabio Cannavaro ed è un prospetto su cui il club azzurro crede moltissimo., sarà a Dimaronon sarà il sostituto di Koulibaly, dato che il suoin azzurro era già previsto senza che la trattativa col Chelsea ...

Pubblicità

ZonaBianconeri : RT @Juventus_Fc_ITA: ??Il #Napoli sarebbe deciso ad affondare il colpo per Paulo #Dybala,che nei giorni scorsi ha avuto una telefonata con S… - Juventus_Fc_ITA : ??Il #Napoli sarebbe deciso ad affondare il colpo per Paulo #Dybala,che nei giorni scorsi ha avuto una telefonata co… - VincenzoPecchi1 : @jerryscottismo Voglio pensare che non interessi alla società Perché non voglio pensare che per provare un colpo c… - LazioChannel : Calciomercato Lazio, Acerbi promesso sposo del Napoli ? ADL affonda il colpo #Acerbi #AcerbiNapoli… - periodicodaily : Koulibaly al Chelsea, Juve beffata. Il Napoli deve fare un colpo top #calciomercato @lavocedelduke -