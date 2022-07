Mottola: segregato in casa e picchiato, un arresto Carabinieri (Di mercoledì 13 luglio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dai Carabinieri: Una brutta storia, quella che è venuta fuori ieri nella provincia tarantina, e che riporta alla mente altri due casi simili di violenza estrema nei confronti di uomini “deboli ed indifesi”, avvenuti qualche anno fa sempre in provincia, in cui uno dei due ha addirittura perso la vita, mentre l’altro è stato salvato “in extremis” sempre dall’intervento dei Carabinieri. Nel pomeriggio di ieri, i militari della Compagnia di Massafra sono entrati in possesso di un video, catturato da una telecamera interna ed inesorabilmente diffuso non si sa ancora da chi, in cui si vedeva un giovane uomo che percuoteva una persona con evidenti problemi di natura psichica, anche con l’uso di un bastone. Quelle immagini, risultate provenienti da Mottola, hanno indirizzato sin da subito l’attività ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 13 luglio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dai: Una brutta storia, quella che è venuta fuori ieri nella provincia tarantina, e che riporta alla mente altri due casi simili di violenza estrema nei confronti di uomini “deboli ed indifesi”, avvenuti qualche anno fa sempre in provincia, in cui uno dei due ha addirittura perso la vita, mentre l’altro è stato salvato “in extremis” sempre dall’intervento dei. Nel pomeriggio di ieri, i militari della Compagnia di Massafra sono entrati in possesso di un video, catturato da una telecamera interna ed inesorabilmente diffuso non si sa ancora da chi, in cui si vedeva un giovane uomo che percuoteva una persona con evidenti problemi di natura psichica, anche con l’uso di un bastone. Quelle immagini, risultate provenienti da, hanno indirizzato sin da subito l’attività ...

