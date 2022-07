Milenkovic dice no al Napoli: Giuntoli tiene d’occhio Acerbi (Di mercoledì 13 luglio 2022) Corriere dello Sport – . La cessione di Koulibaly ha messo a dura prova il Napoli, che … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 13 luglio 2022) Corriere dello Sport – . La cessione di Koulibaly ha messo a dura prova il, che … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

g_costagliola : @lucacerchione Al posto dell'ultimo insigne puoi giocare pure tu, cmq abbiamo preso Kvara e avevamo già Lozano. Deu… - virtuos1968 : @EdoardoMecca1 @salpaladino A me Acerbi... senti quello che dice Repice... Milenkovic e Acerbi più Gatti. Basta e a… - Giovann37063625 : Koulybali al Chelsea per 40 milioni, 9 milioni e mezzo di ingaggio al calciatore. Fonte SKY. Qualcuno dice che l' a… - lelitos008 : @Andrea1994___ O così o a zero, se mi parlano di giocatori come Milenkovic o Kimpembe, come posso crederci ceh, qua… - totofaz : @FFunesto @MarcoSimoni4 @Arturoarthuren @ottaviozanetti @il_prof_13 @fcin1908it Posto che per me Bremer deve prende… -