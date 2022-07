Inter | Gazzetta | “Bremer incalzato da Cairo sul mercato”

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 13 luglio 2022)- Ad oggi come si evince dallala squadradeve trovare ancora le misure per il difensore brasiliano che resta sul. La squadra di Inzaghi fino ad oggi è stata davvero la grande protagonista del, ma non vuole davvero chiuderla quasi ad un mese dal campionato, virando su tutti nomi. “Sul tema del momento, ieri si è pronunciato il presidente del club Urbano, durante la presentazione dei palinsesti di La7. Gli è stato chiesto se esista «un prezzo giusto» per il brasiliano ed ecco la risposta: «Sono in buonissimi rapporti con il suo procuratore e l’ho visto lunedì.è un ragazzo straordinario e gli ho detto che al momento dell’offerta adeguata l’avrei venduto. Però se, con ...