Incendi: spento fronte a confine Est Trieste con Slovenia (Di mercoledì 13 luglio 2022) E' stato spento nella tarda serata di ieri, dopo molte ore, il vasto Incendio divampato nella zona della Val Rosandra, sul Monte San Michele, nella provincia Est di Trieste, a ridosso del confine con ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 13 luglio 2022) E' statonella tarda serata di ieri, dopo molte ore, il vastoo divampato nella zona della Val Rosandra, sul Monte San Michele, nella provincia Est di, a ridosso delcon ...

Incendi: spento fronte a confine Est Trieste con Slovenia E' stato spento nella tarda serata di ieri, dopo molte ore, il vasto incendio divampato nella zona della Val Rosandra, sul Monte San Michele, nella provincia Est di Trieste, a ridosso del confine con la Slovenia.

Vice sindaco Bolzano, 5 roghi in 24 ore non sono normali "Ieri - spiega - sono scoppiati due incendi nei pressi di Castel Flavon a distanza di poche ore, ... Infine alle 18 è divampato un rogo, tempestivamente spento, sul Guncina". Secondo Walcher, "la situazione non è normale".

Diossina dagli incendi, l'inchiesta si allarga: «Disastro ambientale» Per il rogo di Centocelle e quelli recenti in vari quartieri di Roma la procura acquisisce i dati dell'Arpa sull'inquinamento di aria e terreni. Al vaglio anche i mancati interventi di Campidoglio e municipio.