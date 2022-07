**Governo: Sala, 'serve Draghi ma senza sfilacciamenti'** (Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - Il premier Mario Draghi "le preoccupazioni le avrà, sono momenti difficili. Penso che in questo momento sia importante l'identificazione del nostro Paese con l'Europa, il ruolo politico dell'Italia, e mi chiedo chi potrebbe rappresentare il Paese se non Draghi. serve Draghi, ma non gli auguro resistenza e sfilacciamenti". Lo dice il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, lasciando Palazzo Chigi dopo l'incontro con il presidente del Consiglio sulle Olimpiadi Milano-Cortina. Il primo cittadino assicura di non aver parlato col premier della situazione politica. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - Il premier Mario"le preoccupazioni le avrà, sono momenti difficili. Penso che in questo momento sia importante l'identificazione del nostro Paese con l'Europa, il ruolo politico dell'Italia, e mi chiedo chi potrebbe rappresentare il Paese se non, ma non gli auguro resistenza e". Lo dice il sindaco di Milano, Giuseppe, lasciando Palazzo Chigi dopo l'incontro con il presidente del Consiglio sulle Olimpiadi Milano-Cortina. Il primo cittadino assicura di non aver parlato col premier della situazione politica.

