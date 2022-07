Gas, la bozza del documento Ue per ridurre i consumi: “Abbassare il termostato di un grado, negli edifici pubblici riscaldamento a 19 gradi” (Di mercoledì 13 luglio 2022) L’Unione europea si appresta a chiedere agli Stati membri di ridurre il consumo di gas invitando i governi a fornire incentivi per questo obiettivo attraverso l’uso dei fondi del REPower e del Next Generation Eu. Lo prevede, a quanto si apprende, la bozza iniziale del Piano “Risparmiare gas per un inverno sicuro” che la Commissione presenterà il prossimo 20 luglio. Nel documento – che è all’esame della consultazione interservizi e perciò ancora soggetto a modifiche – si invitano gli Stati a dare incentivi alle aziende che tagliano la domanda di gas. L’obiettivo è ridurre di un terzo l’impatto dello stop totale al gas russo. Nella bozza visionata dall’agenzia Ansa si legge che durante “l’inverno del gas (ottobre-marzo), si possono ottenere grandi risparmi utilizzando fonti di calore alternative per il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) L’Unione europea si appresta a chiedere agli Stati membri diil consumo di gas invitando i governi a fornire incentivi per questo obiettivo attraverso l’uso dei fondi del REPower e del Next Generation Eu. Lo prevede, a quanto si apprende, lainiziale del Piano “Risparmiare gas per un inverno sicuro” che la Commissione presenterà il prossimo 20 luglio. Nel– che è all’esame della consultazione interservizi e perciò ancora soggetto a modifiche – si invitano gli Stati a dare incentivi alle aziende che tagliano la domanda di gas. L’obiettivo èdi un terzo l’impatto dello stop totale al gas russo. Nellavisionata dall’agenzia Ansa si legge che durante “l’inverno del gas (ottobre-marzo), si possono ottenere grandi risparmi utilizzando fonti di calore alternative per il ...

Pubblicità

RaiNews : L'Unione europea mette a punto un piano per contrastare la carenza del gas nella prossima stagione invernale. Si ch… - ultimoraLIVE : Gas, la bozza del piano Ue: in inverno termostati giù di un grado nelle case, tetto di 19 gradi negli edifici pubblici. @ClimateWatch - tempoweb : 'Inverno sicuro', l'#Ue chiede di abbassare i termostati in uffici, case e negozi #gas #russia #ucraina… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Gas, bozza del piano Ue: in inverno termostati giù di un grado nelle case #gas #ue - _MrWolf_ : RT @DomaniGiornale: ?? La proposta nella bozza del Piano per la riduzione della domanda di gas. Negli edifici pubblici, uffici ed edifici co… -