Detenuto tenta di strangolare un agente

Un Detenuto nordafricano ha preso in ostaggio un agente della polizia penitenziaria del carcere di Firenze. Il sindacato Sappe: "Ennesima aggressione, negli ultimi vent'anni si è impennato il numero di detenuti stranieri"

