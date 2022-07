Demi Moore modella per Andie, la sua linea di costumi da bagno (Di mercoledì 13 luglio 2022) Demi Moore x Andie è la nuova linea di costumi da bagno lanciata dall’attrice (59 anni), in collaborazione con il marchio di moda. Dieci capi, tra bikini e pezzi interi ricavati da tessuti italiani e francesi, costituiscono la collezione per la spiaggia 2022, che Demi Moore ha codisegnato per il brand. Vi raccomandiamo... I costumi da bagno di Gigi Hadid? Un progetto tra amiche È stata proprio l’interprete di Soldato Jane a rivelarlo su Instagram, pubblicando alcune foto per la campagna pubblicitaria, in cui posa a bordo piscina. L’entusiasmo della diva è alle stelle. Nel post infatti ha scritto: In qualità di sostenitrice, investitrice e fan di lunga ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 13 luglio 2022)è la nuovadidalanciata dall’attrice (59 anni), in collaborazione con il marchio di moda. Dieci capi, tra bikini e pezzi interi ricavati da tessuti italiani e francesi, costituiscono la collezione per la spiaggia 2022, cheha codisegnato per il brand. Vi raccomandiamo... Idadi Gigi Hadid? Un progetto tra amiche È stata proprio l’interprete di Soldato Jane a rivelarlo su Instagram, pubblicando alcune foto per la campagna pubblicitaria, in cui posa a bordo piscina. L’entusiasmo della diva è alle stelle. Nel post infatti ha scritto: In qualità di sostenitrice, investitrice e fan di lunga ...

ParliamoDiNews : Ghost: le lacrime a comando di Demi Moore che le valsero la parte e la tragica coincidenza tra la morte di Vincent… - TataChips86 : Ai tempi mi sfuggi questa foto. Demi Moore e Phoebe-Waller Bridge - infoiteconomia : Demi Moore modella per Andie, la sua linea di costumi da bagno - Giovann48281338 : @Lorenza_____ Giorno bellissima piacerebbe vedere un tuo balletto recente di domenica in nella imitazione.demi Moore in strip tese - ANSA_Lifestyle : #DemiMoore annuncia su #Instagram di aver codisegnato una linea di #costumi da bagno “made in Morocco”, in collabor… -