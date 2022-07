Pubblicità

AlexBazzaro : Covid: Salvini, si parla ancora di 'seste dosi' e mascherine (ANSA) - ROMA, 13 LUG - 'Vedo gente che al 12 luglio p… - arrigoni_paolo : #caroenergia: per domani elettricità quotata a 418,68 euro/MWh ... livello da stato di guerra, oltre 8 volte quelli… - Corriere : ?? Sembra ancora più contagiosa e capace di superare la barriera di anticorpi dei vaccini - fisco24_info : Covid Italia, il report: ricoveri ancora in aumento: (Adnkronos) - I dati Fiaso: +35% nell'ultima settimana, intens… - ammutjnato : @ninersmessimale @franpiace @44gattdernesto @macri9095 Dopo 2 anni ancora non avete capito che il vaccino non evita… -

Sky Tg24

... ma anche beneficiari di disoccupazione agricola, ex indennità2021, come i lavoratori dello ... Ma le modalità di erogazione per loro devonoessere definite da un apposito decreto attuativo ..."Mentre i cittadini e le cittadine europei sononella morsa del- 19 e delle sue varianti, e stanno iniziando i piani per la quarta dose, al di là dell'Atlantico l'amministrazione Biden, ... Covid, ancora in aumento ricoveri ordinari e in terapia intensiva. I decessi sono 157 (Adnkronos) – “Continua l’aumento dei pazienti Covid negli ospedali. In una settimana, dal 5 al 12 luglio, il numero dei ricoverati è cresciuto del 35,5%. Un balzo significativo rispetto all’increment ...In alternativa, dopo aver preaderito sul portale, da venerdì 15 luglio potranno recarsi in una delle farmacie che hanno manifestato la disponibilità e prenotare la dose. Da giovedì 14 luglio le person ...