Cosa sta succedendo in Sri Lanka (e perchè) (Di mercoledì 13 luglio 2022) Lo Sri Lanka vive la peggiore crisi istituzionale ed economica dal 1948, l’anno in cui il paese ottenne l’indipendenza dal Regno Unito. Gli eventi e le immagini che arrivano dalla nazione dell’Asia Meridionale raccontano di un... Leggi su today (Di mercoledì 13 luglio 2022) Lo Srivive la peggiore crisi istituzionale ed economica dal 1948, l’anno in cui il paese ottenne l’indipendenza dal Regno Unito. Gli eventi e le immagini che arrivano dalla nazione dell’Asia Meridionale raccontano di un...

Pubblicità

Giorgiolaporta : What is happening in the sky of #Brussels? ???? Rumori vari di aerei che volano bassi, elicotteri e poi vedo questi a… - francescocosta : Oggi su Morning: domani cade il governo? E poi: come si riduce l’inflazione; il destino delle leggi su ius scholae… - cmdotcom : #Chelsea e #ManchesterCity su #Leao: tra clausola e rinnovo, ecco cosa sta succedendo - AChierchini : RT @EmeiMarkus: #Mattei: 'Speranza è assolutamente incompetente e, a mio modo di vedere, dovrebbe anche pagare delle conseguenze di natura… - apoxomenos : io non so che cosa stiano facendo i miei vicini ma spero che smettano al più presto perchè c'è un casino assurdo mi… -