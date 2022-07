Conte “Domani non parteciperemo al voto in Senato” (Di mercoledì 13 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Alla Camera dove è possibile il voto disgiunto abbiamo espresso ovviamente la fiducia, ma al momento del voto finale non abbiamo partecipato al voto. Domani al Senato non è possibile esercitare il voto disgiunto, quindi con le medesime lineari coerenti motivazione Domani non parteciperemo al voto”. Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle Giuseppe Conte all'assemblea congiunta dei parlamentari M5s. Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Alla Camera dove è possibile ildisgiunto abbiamo espresso ovviamente la fiducia, ma al momento delfinale non abbiamo partecipato alalnon è possibile esercitare ildisgiunto, quindi con le medesime lineari coerenti motivazionenonal”. Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle Giuseppeall'assemblea congiunta dei parlamentari M5s. Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS).

Pubblicità

Giorgiolaporta : Non esiste 'esco dall'aula ma poi rientro', 'galleggio ma non affondo' etc. Se domani in #Senato il #Governo non ot… - fattoquotidiano : Draghi vede i sindacati e promette un contentino a Conte per i poveri. La Cgil: ennesimo tavolo inutile. La giornat… - Agenzia_Ansa : 'Domani al Senato non parteciperemo al voto. Con le medesime lineari, coerenti motivazioni' di quanto fatto alla Ca… - f_starace : Conte ha detto che domani al Senato i 5 stelle usciranno dall'aula e non voteranno la fiducia. #IostoconConte - Davide2968 : @CristinaMolendi Gli stessi che domani non votano la fiducia e dopodomani si. Quelli che erano per no-tap, no-tav,… -