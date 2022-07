Consumi, come stanno andando i saldi? (Di mercoledì 13 luglio 2022) Vetrine colorate e cartelli che annunciano la presenza di sconti e ribassi: è partita, con qualche segnale incoraggiante, la corsa all’affare dei saldi estivi. saldi estivi al via Il 61% dei negozi di moda, abbigliamento, calzature, pelletteria e accessori – che ha risposto al monitoraggio di Federazione Moda Italia-Confcommercio – ha registrato un incremento o una stabilità rispetto alla prima settimana di vendite nei saldi estivi del 2021, contro un 39% che ha avuto un calo. come stanno andando? Per il Presidente nazionale di Federazione Moda Italia-Confcommercio, Giulio Felloni: “Sono giornate di importante risparmio che consentono di affrontare in maniera piu’ spensierata, ancorchè responsabile, i generalizzati rincari di bollette, carburanti, prodotti e inflazione”. Per questo, ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 13 luglio 2022) Vetrine colorate e cartelli che annunciano la presenza di sconti e ribassi: è partita, con qualche segnale incoraggiante, la corsa all’affare deiestivi.estivi al via Il 61% dei negozi di moda, abbigliamento, calzature, pelletteria e accessori – che ha risposto al monitoraggio di Federazione Moda Italia-Confcommercio – ha registrato un incremento o una stabilità rispetto alla prima settimana di vendite neiestivi del 2021, contro un 39% che ha avuto un calo.? Per il Presidente nazionale di Federazione Moda Italia-Confcommercio, Giulio Felloni: “Sono giornate di importante risparmio che consentono di affrontare in maniera piu’ spensierata, ancorchè responsabile, i generalizzati rincari di bollette, carburanti, prodotti e inflazione”. Per questo, ...

Pubblicità

AnonimoRomano6 : RT @Michela_soy: ?? La #Cina non riesce a riattivare come dovrebbe i consumi delle famiglie che, al contrario, si indebitano per limitare gl… - alexpres84 : @VinnieVegaPF @disinformatico Allora ha senso, anche se è difficile fare una stima, perché mentre conosciamo abbast… - Michela_soy : ?? La #Cina non riesce a riattivare come dovrebbe i consumi delle famiglie che, al contrario, si indebitano per limi… - CiroNoEuro : RT @VinnieVegaPF: @Altro_Braga_Din @KoenigLaurin @marcantonio_88 320 TWh, per la precisione 318,1, è stato il consumo di energia elettrica… - VinnieVegaPF : @Altro_Braga_Din @KoenigLaurin @marcantonio_88 320 TWh, per la precisione 318,1, è stato il consumo di energia elet… -