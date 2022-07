Concorso Inps 1858 consulenti protezione sociale: candidati ammessi alle prove scritte (Di mercoledì 13 luglio 2022) *aggiornamento del 13/07/2022: pubblicato sul sito ufficiale dell’Inps l’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte, risultati idonei alla preselezione. A tali candidati si aggiungono quelli che hanno ricevuto dall’ente una formale comunicazione di esonero dalla prova preselettiva, mediante posta elettronica certificata (PEC). Come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 14 giugno 2022, i candidati ammessi alle prove scritte dovranno presentarsi, senza alcun altro preavviso, presso la Nuova Fiera di Roma, Ingresso NORD – Via Portuense 1645/1647– ROMA secondo il calendario precedentemente pubblicato, nel giorno e nell’orario indicati in corrispondenza dell’intervallo ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 13 luglio 2022) *aggiornamento del 13/07/2022: pubblicato sul sito ufficiale dell’l’elenco dei, risultati idonei alla preselezione. A talisi aggiungono quelli che hanno ricevuto dall’ente una formale comunicazione di esonero dalla prova preselettiva, mediante posta elettronica certificata (PEC). Come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 14 giugno 2022, idovranno presentarsi, senza alcun altro preavviso, presso la Nuova Fiera di Roma, Ingresso NORD – Via Portuense 1645/1647– ROMA secondo il calendario precedentemente pubblicato, nel giorno e nell’orario indicati in corrispondenza dell’intervallo ...

