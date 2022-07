(Di mercoledì 13 luglio 2022) Laregistra a giugno unrecord prossimo ai 100 miliardi di dollari, a 97,94 miliardi, in rialzo sui 78,76 miliardi di maggio e sui 75 miliardi circa attesi alla vigilia, ...

Pubblicità

Exportiamo : #Cina: surplus commerciale sfiora i 100 mld, +17,9% #export. - fisco24_info : Cina: surplus commerciale sfiora i 100 mld, +17,9% export: Record a giugno con fine lockdown anti-Covid, import fre… - PaoloScorpio : RT @GMnotizie: ???? La Russia continua ad aumentare il surplus della bilancia commerciale. Nel secondo trimestre 2022 arriva a $81mld e quind… - sossioc : RT @michele_geraci: La #Russia continua ad aumentare il surplus della bilancia commerciale. Nel secondo trimestre 2022 arriva a $81mld e qu… - Lucy_simplyLucy : RT @michele_geraci: La #Russia continua ad aumentare il surplus della bilancia commerciale. Nel secondo trimestre 2022 arriva a $81mld e qu… -

Agenzia ANSA

Laregistra a giugno uncommerciale record prossimo ai 100 miliardi di dollari, a 97,94 miliardi, in rialzo sui 78,76 miliardi di maggio e sui 75 miliardi circa attesi alla vigilia, ......commerciale della, relativi al primo semestre dell'anno: dal dato è emerso un aumento delle esportazioni pari a +13,2% su base annua e un rialzo delle importazioni del 4,8%, per un... Cina: surplus commerciale sfiora i 100 mld, +17,9% export - Economia PECHINO, 13 LUG - La Cina registra a giugno un surplus commerciale record prossimo ai 100 miliardi di dollari, a 97,94 miliardi, in rialzo sui 78,76 miliardi di maggio e sui 75 miliardi circa attesi a ...Nel primo semestre dell'anno la bilancia commerciale della Cina è stata caratterizzata da un aumento delle esportazioni pari a +13,2% su base annua e a un ...