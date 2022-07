Chiellini vola negli Stati Uniti | ma il suo sostituto è pronto in Inghilterra

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Giorgioè tra i più forti difensori della storia del calcio italiano, per questo motivo non sarà facile trovare un suo rimpiazzo. Quando si perde un giocatore del calibro di Giorgiodiverrà sicuramente un grosso handicap per la Juventus dell’anno prossimo, ma il toscano già da qualche anno a questa parte non era assolutamente più in grado di poter reggere una stagione intera, per questo motivo si sta cercando unche possa essere alla sua altezza. Ansa FotoLa Juventus ha sempre avuto dalla propria parte grandissimi capitani meravigliosi, con Giorgioche sicuramente è uno di quelli che è riuscito a entrare ancora di più a far parte di questa grandissima schiera, mettendosi in mostra sempre di più per tutta il suo coraggio e soprattutto per la sua grinta in campo. Anche nella ...