Bimbo morto a Sharm, eseguita autopsia (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – E' stata eseguita all'Istituto di Medicina legale del Policlinico di Palermo l'autopsia sul corpo di Andrea Mirabile, il Bimbo di appena sei anni morto a Sharm el Sheikh mentre era in vacanza con i genitori in un resort. Un primo esame autoptico era già stato eseguito in Egitto, dove le autorità indagano per scoprire le cause del decesso del piccolo. Per far luce sulla vicenda anche la Procura di Palermo ha aperto un fascicolo, dopo l'esposto presentato dallo studio legale associato Giambrone & Partners che assiste la famiglia. Oggi il pm titolare dell'indagine ha designato i propri consulenti tecnici (un collegio di periti di cui fanno parte un medico legale, un anatomo patologo e un pediatra). E', invece, il professore Paolo Procaccianti, primario del servizio di Medicina legale ...

