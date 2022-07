Amichevoli 2022: 1-1 nel test in famiglia del Verona, a segno Djuric e Lasagna (Di mercoledì 13 luglio 2022) Termina 1-1 il test in famiglia del Verona. Al Centro Sportivo Intercomunale di Mezzano di Primiero, località nella quale si sta svolgendo il ritiro precampionato degli scaligeri, era in programma nel pomeriggio un’amichevole tra il Verona A e il Verona B. Agli ordini di Gabriele Cioffi, i giocatori della rosa dell’Hellas sono stati smistati in due gruppi e si sono sfidati in una partitella dal minutaggio ridotto, per la precisione trenta minuti per ciascuno dei due tempi, che si è conclusa con un giusto pareggio. Nel primo tempo le emozioni della sfida. Subito al 4? c’è la rete del Verona A con Milan Djuric, il bomber arrivato dalla Salernitana. Il gol arriva con la specialità della casa per il centravanti bosniaco, il colpo di testa, grande assist ... Leggi su sportface (Di mercoledì 13 luglio 2022) Termina 1-1 ilindel. Al Centro Sportivo Intercomunale di Mezzano di Primiero, località nella quale si sta svolgendo il ritiro precampionato degli scaligeri, era in programma nel pomeriggio un’amichevole tra ilA e ilB. Agli ordini di Gabriele Cioffi, i giocatori della rosa dell’Hellas sono stati smistati in due gruppi e si sono sfidati in una partitella dal minutaggio ridotto, per la precisione trenta minuti per ciascuno dei due tempi, che si è conclusa con un giusto pareggio. Nel primo tempo le emozioni della sfida. Subito al 4? c’è la rete delA con Milan, il bomber arrivato dalla Salernitana. Il gol arriva con la specialità della casa per il centravanti bosniaco, il colpo dia, grande assist ...

Pubblicità

OfficialASRoma : ???????? ?? Ecco il programma delle nostre amichevoli in Portogallo ???? - sportface2016 : #Sampdoria, 9-1 ai dilettanti del #Castiglione: subito doppiette per Caputo e Quagliarella - Eurosport_IT : Primi passi per il nuovo Milan: in gol Messias, Rebic e Gabbia ?????? - LecceCalcio : Altre due amichevoli in diretta su Sportitalia per il Lecce. Avversari Francavilla e Parma - - napolista : Quattro amichevoli del Napoli a Castel di Sangro: ecco le date La prima contro la squadra turca di Balotelli, poi… -