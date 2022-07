4ª dose per gli over 60 in Piemonte: dal 14 luglio le preadesioni (Di mercoledì 13 luglio 2022) A partire da giovedì 14 luglio, quindi, gli over 60 (in particolare le persone tra i 60 e i 79 anni) potranno preaderire alla 4dose sul portale www.ilPiemontetivaccina.it, in modo da ricevere l'sms ... Leggi su gazzettadasti (Di mercoledì 13 luglio 2022) A partire da giovedì 14, quindi, gli60 (in particolare le persone tra i 60 e i 79 anni) potranno preaderire alla 4sul portale www.iltivaccina.it, in modo da ricevere l'sms ...

Pubblicità

GuidoDeMartini : ?? 4ª DOSE? ?? Questa volta parlo con schiere di vaccinati che non vogliono più saperne di altre dosi. ?? La battagl… - GuidoDeMartini : ?? 4ª DOSE? NO, GRAZIE ?? ?? Questa volta parlo con schiere di vaccinati che non vogliono più saperne di altre dosi.… - nzingaretti : Il Lazio è pronto. Da domani #13luglio a mezzanotte partono le prenotazioni online per la quarta dose del #vaccino… - Federic27139065 : RT @OrtigiaP: Vaccini, sentenza choc Tribunale di Firenze:Sperimentali e alterano Dna: Obbligo vaccinale per lavorare 'del tutto discrimina… - onorino3 : @LucioMalan La quarta dose è molto efficace per il conto in banca. -