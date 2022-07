?? – PSG senza gli “indesiderabili” per il tour in Giappone? (Di mercoledì 13 luglio 2022) 2022-07-12 10:22:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di L’Équipe: La volontà di ridurre l’organico del PSG prenderà una svolta molto concreta da questo fine settimana. Si tratta di una forza lavoro molto ridotta che partirà per il Giappone (tour dal 16 al 25 luglio con tre amichevoli). Quasi tutti i giocatori “indesiderabili” dovrebbero rimanere in terra francese. Rimangono uno o due casi da decidere ma la forza lavoro parigina (esclusi i giovani) che effettuerà il tour potrebbe essere limitata a una ventina di elementi. Mauro Icardi, Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Ander Herrera, Georginio Wijnaldum, Éric Junior Dina Ebimbe, Rafinha, Sergio Rico o anche Idrissa Gueye, tutti inseriti nella lista dei trasferimenti, non dovrebbero far parte del gruppo selezionato. ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 13 luglio 2022) 2022-07-12 10:22:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di L’Équipe: La volontà di ridurre l’organico del PSG prenderà una svolta molto concreta da questo fine settimana. Si tratta di una forza lavoro molto ridotta che partirà per ildal 16 al 25 luglio con tre amichevoli). Quasi tutti i giocatori “” dovrebbero rimanere in terra francese. Rimangono uno o due casi da decidere ma la forza lavoro parigina (esclusi i giovani) che effettuerà ilpotrebbe essere limitata a una ventina di elementi. Mauro Icardi, Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Ander Herrera, Georginio Wijnaldum, Éric Junior Dina Ebimbe, Rafinha, Sergio Rico o anche Idrissa Gueye, tutti inseriti nella lista dei trasferimenti, non dovrebbero far parte del gruppo selezionato. ...

