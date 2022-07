WTA Budapest 2022: bene Trevisan, Cocciaretto e Putintseva (Di martedì 12 luglio 2022) È terminata poco fa un’altra giornata al WTA 250 di Budapest. Sulla terra rossa ungherese si sono disputate oggi le prime partite valevoli per il primo turno e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Buone notizie in casa Italia per quanto riguarda Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto. La nativa di Firenze (testa di serie n.2) supera in rimonta per 2-6 6-2 6-0 l’ungherese Natalia Szabanin (n.386 al mondo), mentre Cocciaretto (n. 118 WTA) elimina la padrona di casa Reka-Luca Jani (n.129 del ranking) con il punteggio di 7-6(7) 6-2. Passano il turno anche la kazaka Yulia Putitntseva (n.3 del seeding), che batte per 6-4 6-1 la polacca Anna Karolina Schmiedlova (n.76 al mondo), e l’ungherese Anna Bondar (testa di serie n.9), uscita vittoriosa con un doppio 6-4 al match ... Leggi su oasport (Di martedì 12 luglio 2022) È terminata poco fa un’altra giornata al WTA 250 di. Sulla terra rossa ungherese si sono disputate oggi le prime partite valevoli per il primo turno e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Buone notizie in casa Italia per quanto riguarda Martinaed Elisabetta. La nativa di Firenze (testa di serie n.2) supera in rimonta per 2-6 6-2 6-0 l’ungherese Natalia Szabanin (n.386 al mondo), mentre(n. 118 WTA) elimina la padrona di casa Reka-Luca Jani (n.129 del ranking) con il punteggio di 7-6(7) 6-2. Passano il turno anche la kazaka Yulia Putitntseva (n.3 del seeding), che batte per 6-4 6-1 la polacca Anna Karolina Schmiedlova (n.76 al mondo), e l’ungherese Anna Bondar (testa di serie n.9), uscita vittoriosa con un doppio 6-4 al match ...

