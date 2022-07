Verona: sei azzurri avanzano al secondo turno (Di martedì 12 luglio 2022) Sono in corso gli incontri di primo turno agli "Internazionali di Tennis Verona" in un vero e proprio “Italian Day”. Ben quattordici italiani in programma, vittorie per Cobolli, Gigante, Bonadio, Bellucci, Brancaccio e Pellegrino Leggi su federtennis (Di martedì 12 luglio 2022) Sono in corso gli incontri di primoagli "Internazionali di Tennis" in un vero e proprio “Italian Day”. Ben quattordici italiani in programma, vittorie per Cobolli, Gigante, Bonadio, Bellucci, Brancaccio e Pellegrino

Pubblicità

wbellons : @Millenovecento2 @supersonico1986 Voti: statistica 2 ( i rigori erano 20) italiano 1 ( soprattutto si scrive così)… - prettymuchilary : “beh ora che sei tornata da Londra perché non stai a Verona??” - thelast_wendy : Madonna raga questo fa il pienone dappertutto su Catania ammetto di aver avuto dubbi onestamente perché su TicketOn… - salvaacm : Chi ha onorato la maglia non verrà mai dimenticato! Grazie di tutto Samu! Te ne sei andato da campione d'Italia con… - digimaw : RT @dino_andreani: Non sarai un fuoriclasse ma sei un buon giocatore che ha sempre dato tutto quel che poteva. Lo scudetto è anche tuo, con… -