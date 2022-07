Uomini e Donne, Claudia e Lorenzo svelano il sesso del bebè: al baby shower anche ex del programma (Di martedì 12 luglio 2022) Un po’ di settimane fa, Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi hanno annunciato il sesso del loro bebè. Come di consueto, ormai, è stato organizzato un baby shower a cui ha preso parte anche qualche ex volto di Uomini e Donne. L’evento è stato molto emozionante, sta di fatto che l’ex corteggiatrice è scoppiata in lacrime L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di martedì 12 luglio 2022) Un po’ di settimane fa,Dionigi eRiccardi hanno annunciato ildel loro. Come di consueto, ormai, è stato organizzato una cui ha preso partequalche ex volto di. L’evento è stato molto emozionante, sta di fatto che l’ex corteggiatrice è scoppiata in lacrime L'articolo proviene da KontroKultura.

