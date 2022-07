Ultime Notizie – Ucraina, 007 Gb: “Troppe vittime, Russia ha difficoltà di reclutamento” (Di martedì 12 luglio 2022) “La carenza di personale delle forze armate russe potrebbe costringere la Difesa russa a ricorrere al reclutamento non tradizionale di risorse militari, fra le quali personale dalle prigioni russe per la compagnia militare privata Wagner”. Lo scrive su Twitter l’intelligence britannica, spiegando questa eventuale mossa come “una difficoltà nel sostituire il numero significativo di vittime” della Russia nella guerra in Ucraina. Secondo il ministero della Difesa britannica, aggiunge il rapporto, “le truppe russe continuano a ottenere piccoli guadagni territoriali nell’oblast di Donetsk con la Russia che afferma di aver preso il controllo della città di Hryhorivka. Le forze russe continuano anche il loro assalto lungo la principale rotta di rifornimento E-40, verso le città di Slovyansk ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 12 luglio 2022) “La carenza di personale delle forze armate russe potrebbe costringere la Difesa russa a ricorrere alnon tradizionale di risorse militari, fra le quali personale dalle prigioni russe per la compagnia militare privata Wagner”. Lo scrive su Twitter l’intelligence britannica, spiegando questa eventuale mossa come “unanel sostituire il numero significativo di” dellanella guerra in. Secondo il ministero della Difesa britannica, aggiunge il rapporto, “le truppe russe continuano a ottenere piccoli guadagni territoriali nell’oblast di Donetsk con lache afferma di aver preso il controllo della città di Hryhorivka. Le forze russe continuano anche il loro assalto lungo la principale rotta di rifornimento E-40, verso le città di Slovyansk ...

