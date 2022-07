Ultimatum, ricatti e squallore: in Parlamento il senso del dovere lascia il campo a una battaglia navale (Di martedì 12 luglio 2022) Purtroppo addolora grandemente la disinvolta incoscienza e il naturale cinismo con cui si rischia di fare precipitare l'intero paese nonostante la condizione sempre più drammatica della guerra in ... Leggi su globalist (Di martedì 12 luglio 2022) Purtroppo addolora grandemente la disinvolta incoscienza e il naturale cinismo con cui si rischia di fare precipitare l'intero paese nonostante la condizione sempre più drammatica della guerra in ...

globalistIT : - borzi_borzi : Basta ricatti e ultimatum. Se decide staccare spina governo #M5S lo faccia e basta. #Salvini e #Renzi hanno già f… - PeterWo31671308 : Governo, Giuseppe Conte dà l'ultimatum a Mario Draghi: “Ci risponda o non ci stiamo più” - Il Tempo… - Normalman55 : @carlo2woo Mi pare che Arrivabene non si faccia impressionare da ricatti ed ultimatum.Potrebbe essere pericoloso pe… - Europeo91785337 : Senti @dariofranc @Mov5Stelle nascono francescani non franceschini , siate meno arroganti con @GiuseppeConteIT e te… -