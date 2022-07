Sophie Codegoni, la scollatura è vertiginosa: il primo piano è da urlo (Di martedì 12 luglio 2022) Proseguono le vacanze in Puglia per Sophie Codegoni, che fa impazzire i fan con il suo nuovo scatto, frutto di una collaborazione col noto brand di borse: l’occhio cade nella… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Mary Ingrosso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 12 luglio 2022) Proseguono le vacanze in Puglia per, che fa impazzire i fan con il suo nuovo scatto, frutto di una collaborazione col noto brand di borse: l’occhio cade nella… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Mary Ingrosso su BlogLive.it.

Pubblicità

italia123456 : @stesi4390 @ALEBASCIANO22 @Sophie_codegoni @BeppeBasciano Fa benissimo alla faccia vostra che siete dei gelosoni e… - Frances99991352 : RT @FEDERIC89560529: Non confondere mai un TI AMO con un TVB.... Perchè vuoi voler bene a tante persone, ma amarne UNA SOLAAAAA ??... ??… - basciagonixever : RT @lareina_sorge: Ho ritrovato queste foto e nulla a me queste due biondine mancano troppo???? @Soleil_stasi @Sophie_codegoni #SoleArmy #sol… - Fevi1234 : RT @lareina_sorge: Ho ritrovato queste foto e nulla a me queste due biondine mancano troppo???? @Soleil_stasi @Sophie_codegoni #SoleArmy #sol… - TizianiLucia : RT @Fra0_10: MA È UNA DEA STUPENDA??? #basciagoni @Sophie_codegoni -