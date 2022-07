Pubblicità

Mvukiye_adrian : RT @Gazzetta_it: Scamacca, irrompe il West Ham. Inglesi adesso in vantaggio sul Psg - Gazzetta_it : Scamacca, irrompe il West Ham. Inglesi adesso in vantaggio sul Psg - sassuolonews : Calciomercato Sassuolo: il West Ham irrompe su Scamacca e sfida il PSG - ArenaSportiva1 : ??#Atalanta, nuova rivale nella corsa a #Pinamonti: oltre al #Monza, irrompe il #Sassuolo, che presenterà un’offerta… -

La Gazzetta dello Sport

Novità sul futuro di Gianluca. Nelle ultime ore il West Ham sta provando l'assalto sull'attaccante del Sassuolo che per cederlo chiedeva circa 50 milioni di euro. Adesso la cifra è un po' scesa, siamo a 45 milioni e la ......intervento di Gatti in anticipo 41' passaggio ravvicinato di Pessina sul primo palo per... Sul corner palla su Rise chebene sul primo palo ma la spara alta! 14' circolazione palla ... Scamacca, irrompe il West Ham. Inglesi adesso in vantaggio sul Psg Sassuolo, Carnevali ha individuato il possibile sostituto di Scamacca. I neroverdi sono pronti a bussare alla porta dell’Inter. Il Paris Saint Germain è in pressing su Gianluca Scamacca. Da giorni i c ...