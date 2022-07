Piunti (Conou): "Circolarità chiave per vera sostenibilità ambientale" (Di martedì 12 luglio 2022) Milano, 12 lug. - (Adnkronos) - “Il 2021 è stato un anno di sostanziale ripresa del mercato dell'olio e delle 186.000 tonnellate di di olio usato raccolto, pari alla quantità necessaria a riempire uno stadio olimpico, siamo riusciti a rigenerarne il 98%. Stiamo dunque parlando di un modello vicino al 100% di Circolarità, un risultato che siamo in grado di raggiungere già da qualche anno”. Lo ha detto Riccardo Piunti, presidente del Conou, il Consorzio Nazionale degli Oli Minerali Usati, che da oltre 40 anni si occupa di rigenerare gli oli usati, in occasione della presentazione del Rapporto di sostenibilità del 2021 avvenuta nell'ambito dell'incontro ‘Eccellenza italiana dell'economia circolare', organizzato presso la Sala Buzzati del Corriere della Sera a Milano. “Credo si tratti di un risultato importante - ha ... Leggi su iltempo (Di martedì 12 luglio 2022) Milano, 12 lug. - (Adnkronos) - “Il 2021 è stato un anno di sostanziale ripresa del mercato dell'olio e delle 186.000 tonnellate di di olio usato raccolto, pari alla quantità necessaria a riempire uno stadio olimpico, siamo riusciti a rigenerarne il 98%. Stiamo dunque parlando di un modello vicino al 100% di, un risultato che siamo in grado di raggiungere già da qualche anno”. Lo ha detto Riccardo, presidente del, il Consorzio Nazionale degli Oli Minerali Usati, che da oltre 40 anni si occupa di rigenerare gli oli usati, in occasione della presentazione del Rapporto didel 2021 avvenuta nell'ambito dell'incontro ‘Eccellenza italiana dell'economia circolare', organizzato presso la Sala Buzzati del Corriere della Sera a Milano. “Credo si tratti di un risultato importante - ha ...

Pubblicità

fisco24_info : Piunti (Conou): 'Circolarità chiave per vera sostenibilità ambientale': (Adnkronos) - “Il 2021 è stato un anno di s… - italiaserait : Piunti (Conou): “Circolarità chiave per vera sostenibilità ambientale” - LocalPage3 : Piunti (Conou): 'Circolarità chiave per vera sostenibilità ambientale' - RenewableMatter : Materia Rinnovabile ha intervistato Riccardo Piunti, Presidente @Conou_consorzio per fare il punto sulla congiuntur… - Conou_consorzio : 'L'#economiacircolare ha bisogno di via privilegiata per la sua maturazione, superando blocchi e lungaggini autoriz… -