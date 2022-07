Pippo Franco ricoverato per un'ischemia: le sue condizioni (Di martedì 12 luglio 2022) Pippo Franco è stato ricoverato in ospedale per un'ischemia: le sue condizioni, secondo le ultime informazioni, sarebbero migliorate. Pippo Franco è stato ricoverato nella notte all'ospedale Gemelli di Roma: i medici gli hanno diagnosticato una TIA, ovvero un attacco ischemico transitorio che è in via di risoluzione. L'ANSA, nelle ultime ore, ha parlato di un miglioramento delle condizioni di salute del cabarettista. Pippo Franco, 81 anni, ha fatto vivere momenti di apprensioni ai familiari e ai fan quando stanotte è dovuto ricorrere alle cure dei medici dell'Ospedale Agostino Gemelli di Roma. Le condizioni di salute dell'attore sono sensibilmente migliorate nelle ultime ore. Secondo ... Leggi su movieplayer (Di martedì 12 luglio 2022)è statoin ospedale per un': le sue, secondo le ultime informazioni, sarebbero migliorate.è statonella notte all'ospedale Gemelli di Roma: i medici gli hanno diagnosticato una TIA, ovvero un attacco ischemico transitorio che è in via di risoluzione. L'ANSA, nelle ultime ore, ha parlato di un miglioramento delledi salute del cabarettista., 81 anni, ha fatto vivere momenti di apprensioni ai familiari e ai fan quando stanotte è dovuto ricorrere alle cure dei medici dell'Ospedale Agostino Gemelli di Roma. Ledi salute dell'attore sono sensibilmente migliorate nelle ultime ore. Secondo ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Malore per Pippo Franco. L'attore è ricoverato da questa notte al Policlinico Gemelli di Roma, ma ora sta meglio. L… - repubblica : Pippo Franco ricoverato al Gemelli: è in gravi condizioni - MediasetTgcom24 : Paura per Pippo Franco, ricoverato d'urgenza al Gemelli di Roma #pippofranco - tichiamailvar : @masolinismo Non dici niente su Pippo Franco no vax pagliaccio del web - Diab_not_bad : RT @LucyaC87: Leggendo i tweet su Pippo Franco rabbrividisco... il valore della vita delle persone si è ridotto a si vax (mi dispiace) o no… -