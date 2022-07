Pentagono, ucciso il capo dell'Isis in Siria (Di martedì 12 luglio 2022) Un drone Usa ha ucciso il capo dell'Isis in Siria: lo rende noto il Pentagono. Maher al - Agal, questo il suo nome, è stato ucciso in un raid Usa nella Siria nordoccidentale. Un suo stretto ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 12 luglio 2022) Un drone Usa hailin: lo rende noto il. Maher al - Agal, questo il suo nome, è statoin un raid Usa nellanordoccidentale. Un suo stretto ...

