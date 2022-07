Napoli, in arrivo Ostigard dal Brighton (Di martedì 12 luglio 2022) In attesa di conoscere il futuro di Koulibaly, il Napoli continua a muoversi sul calciomercato piazzando un colpo in difesa. Il ds Giuntoli infatti ha chiuso la trattativa con Leo Ostigard, centrale del Brighton che si trasferirà in azzurro per 5 milioni di euro più circa 3.5 di bonus. La fumata bianca è arrivata nel pomeriggio di lunedì 11 luglio. I due club si stanno ancora scambiando alcuni documenti, ma la trattativa è chiusa e il norvegese è pronto a tornare in Serie A. Ostigard infatti aveva già giocato in Italia con la maglia del Genoa, negli ultimi cinque mesi della scorsa stagione. A breve verranno fissate le visite mediche propedeutiche alla firma sul contratto. La telenovela Mertens ANSA / CESARE ABBATE Dries Mertens durante Napoli-Salernitana allo stadio Diego Armando Maradona di ... Leggi su open.online (Di martedì 12 luglio 2022) In attesa di conoscere il futuro di Koulibaly, ilcontinua a muoversi sul calciomercato piazzando un colpo in difesa. Il ds Giuntoli infatti ha chiuso la trattativa con Leo, centrale delche si trasferirà in azzurro per 5 milioni di euro più circa 3.5 di bonus. La fumata bianca è arrivata nel pomeriggio di lunedì 11 luglio. I due club si stanno ancora scambiando alcuni documenti, ma la trattativa è chiusa e il norvegese è pronto a tornare in Serie A.infatti aveva già giocato in Italia con la maglia del Genoa, negli ultimi cinque mesi della scorsa stagione. A breve verranno fissate le visite mediche propedeutiche alla firma sul contratto. La telenovela Mertens ANSA / CESARE ABBATE Dries Mertens durante-Salernitana allo stadio Diego Armando Maradona di ...

