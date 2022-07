Mourinho: «Sono un po’ frustrato per il mercato. Ma tranquillo, tranquillo» (Di martedì 12 luglio 2022) José Mourinho aveva promesso di non parlare fino al 13 agosto, ma non ce l’ha fatta a nascondere la delusione per il ristagno del mercato della Roma. Il club gli ha consegnato finora solo Matic e Celik, oltre al secondo portiere Svilar ma a lui servono altri due centrocampisti ed un colpo ad effetto in attacco. Non ha mantenuto la promessa del silenzio. Intercettato ieri ad un evento presso i Mercati di Traiano, l’allenatore della Roma ha “sbottato”. Il Corriere dello Sport riporta le sue parole. «Si vede dalla faccia che Sono preoccupato? Sono un po’ frustrato per il mercato. Ma tranquillo, tranquillo». L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 12 luglio 2022) Joséaveva promesso di non parlare fino al 13 agosto, ma non ce l’ha fatta a nascondere la delusione per il ristagno deldella Roma. Il club gli ha consegnato finora solo Matic e Celik, oltre al secondo portiere Svilar ma a lui servono altri due centrocampisti ed un colpo ad effetto in attacco. Non ha mantenuto la promessa del silenzio. Intercettato ieri ad un evento presso i Mercati di Traiano, l’allenatore della Roma ha “sbottato”. Il Corriere dello Sport riporta le sue parole. «Si vede dalla faccia chepreoccupato?un po’per il. Ma». L'articolo ilNapolista.

Pubblicità

napolista : #Mourinho: «Sono un po’ frustrato per il mercato. Ma tranquillo, tranquillo» Il tecnico della Roma non ce l’ha fat… - FlashJ18 : RT @capuanogio: La confidenza di #Mourinho: “Sono un po’ frustrato per il mercato, ma resto tranquillo”. Il tecnico portoghese lancia un me… - capuanogio : La confidenza di #Mourinho: “Sono un po’ frustrato per il mercato, ma resto tranquillo”. Il tecnico portoghese lanc… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Primapagina @CorSport: 'Lo sfogo di #Mourinho: 'Sono frustrato'' - #Calciomercato @OfficialASRoma #ASRoma #Roma https:… - PianetaMilan : #Primapagina @CorSport: 'Lo sfogo di #Mourinho: 'Sono frustrato'' - #Calciomercato @OfficialASRoma #ASRoma #Roma -