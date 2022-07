Monza, Antonelli: «Villar? Ora parlerò con il boss» (Di martedì 12 luglio 2022) Il diesse del Monza, Filippo Antonelli, ha avuto un colloquio con Tiago Pinto per parlare di Villar, giocatore che interessa ai brianzoli Il diesse del Monza, Filippo Antonelli, ha avuto un colloquio con Tiago Pinto per parlare di Villar, giocatore che interessa ai brianzoli. Le sue dichiarazioni a Sky Sport: DICHIARAZIONI – «Abbiamo parlato in generale, un po’ di tutto, anche di Villar. Ora andiamo dal boss a riferire sulla giornata». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 luglio 2022) Il diesse del, Filippo, ha avuto un colloquio con Tiago Pinto per parlare di, giocatore che interessa ai brianzoli Il diesse del, Filippo, ha avuto un colloquio con Tiago Pinto per parlare di, giocatore che interessa ai brianzoli. Le sue dichiarazioni a Sky Sport: DICHIARAZIONI – «Abbiamo parlato in generale, un po’ di tutto, anche di. Ora andiamo dala riferire sulla giornata». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

Glongari : #Monza verso la chiusura anche per #Villar della #Roma. L’ammissione del direttore sportivo #Antonelli ai microfoni… - CalcioNews24 : Incontro tra #Antonelli e #TiagoPinto per #Villar, le parole del diesse del #Monza ?? - angeloinitaly : RT @Glongari: #Monza verso la chiusura anche per #Villar della #Roma. L’ammissione del direttore sportivo #Antonelli ai microfoni di @Gianl… - calciomercatoit : RT @GiokerMusso: ???? #Monza - Incontro positivo tra la coppia #Modesto-#Antonelli e #Pinto per il trasferimento dalla #Roma di #Villar. Lo… - Cucciolina96251 : RT @GiokerMusso: ???? #Monza - Incontro positivo tra la coppia #Modesto-#Antonelli e #Pinto per il trasferimento dalla #Roma di #Villar. Lo… -