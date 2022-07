Metaverso | istruzioni per l’uso | viaggio nella dimensione immateriale dell’impresa

Pubblicità

Giornale di Brescia

Urge un libretto dipiuttosto corposo per poter interloquire di business in terra cinese. Uno dei temi cool del momento: come opera Hylink opera nel'Innanzitutto, è importante ...Bored Jobs sta creando quel manuale di" , si legge nell'annuncio. Il cofondatore di ... Esiste anche una band virtuale delchiamata KINGSHIP, lanciata alla fine dell'anno scorso, ... Metaverso, fare business con il mondo virtuale: le aziende si attrezzano Edoardo Di Pietro è il primo studente italiano a discutere la propria tesi sul Metaverso. La laurea si è tenuta contemporanemente in presenza e online.Da una parte uno spazio virtuale parallelo che richiama grandi aspettative, non senza qualche perplessità; dall’altra il proliferare di dispositivi dell’universo Internet of Things per consumatori e c ...