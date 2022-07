Pubblicità

leggoit : Il principino George in giacca e cravatta a Wimbledon, il caldo fa un brutto scherzo. Cosa gli è successo - MediasetTgcom24 : Il principino George a Wimbledon, il futuro re beccato con il dito nel naso #william #katemiddleton #george #louis… - infoitcultura : Kate Middleton, duchessa a pois per la finale di Wimbledon. E il principino George dà spettacolo - zazoomblog : Il Principino George fa sempre impazzire il web: le sue espressioni a Wimbedon sono virali - #Principino #George… - infoitsport : Il principino George a Wimbledon insieme a mamma Kate e papà William -

Su Twitter, gli spettatori hanno espresso le loro preoccupazioni per l'abito di, visto che domenica si sono toccate temperature da record per il caldo. Secondo un esperto di etichetta, ...Di Andre Giove - 11/07/2022 Ilha assistito alla finale di Wimbledon nel pomeriggio di ieri. Le sue espressioni sono diventate virali sui social. Il figlio di William e Kate - dietro suggerimento del padre - ha ...Il principino George ha assistito alla finale di Wimbledon nel pomeriggio di ieri. Le sue espressioni sono diventate virali sui social.Il principino George a Wimbledon insieme a mamma Kate e papà William. Il principino George ha assistito per la prima volta con i genitori William e Kate alla finale del Torneo di Wimbledon, che ha vis ...