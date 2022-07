Il premier: "Non ci sarà un altro governo Draghi oltre quello attuale" (Di martedì 12 luglio 2022) AGI - "Serve un nuovo patto sociale per contrastare l'inflazione" che aggrava le diseguaglianze. Mario Draghi rilancia sulla necessità di un accordo con sindacati e imprese per combattere le conseguenze della guerra in Ucraina e far fronte alle incertezze del futuro. Il premier dopo aver incontrato Cgil, Cisl e Uil, si presenta in conferenza stampa con i ministri Giorgetti e Orlando e avverte sui rischi che corre il Paese: "L'economia italiana - premette - continua a crescere, ma le previsioni sono piene di rischi, a cominciare dal costo della vita. La nostra economia sta andando meglio delle attese, ma sarei esitante a dire lo stesso per i prossimi mesi". L'obiettivo principale e' difendere pensioni e salari. quello dell'ex numero uno della Bce è un vero e proprio manifesto programmatico: "È necessario mettere in campo misure ... Leggi su agi (Di martedì 12 luglio 2022) AGI - "Serve un nuovo patto sociale per contrastare l'inflazione" che aggrava le diseguaglianze. Mariorilancia sulla necessità di un accordo con sindacati e imprese per combattere le conseguenze della guerra in Ucraina e far fronte alle incertezze del futuro. Ildopo aver incontrato Cgil, Cisl e Uil, si presenta in conferenza stampa con i ministri Giorgetti e Orlando e avverte sui rischi che corre il Paese: "L'economia italiana - premette - continua a crescere, ma le previsioni sono piene di rischi, a cominciare dal costo della vita. La nostra economia sta andando meglio delle attese, ma sarei esitante a dire lo stesso per i prossimi mesi". L'obiettivo principale e' difendere pensioni e salari.dell'ex numero uno della Bce è un vero e proprio manifesto programmatico: "È necessario mettere in campo misure ...

