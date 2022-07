GPS | scioglimento della riserva | info | novità e casi particolari | le info utili QUESTION TIME con Cozzetto Anief LIVE alle 14 | 30

(Di martedì 12 luglio 2022) Continuano gli speciali di, la rubrica di consulenza curata dalla redazione di Orizzonte Scuola, in merito alloper l'inserimento nelle graduatorie per le supplenze. In collegamento Chiara, rappresentante dell'esecutivo nazionale di. Conduce Andrea Carlino, giornalista di Orizzonte Scuola. L'articolo .

Supplenze 2022/23: le prossime scadenze di luglio. Continuano gli speciali di Question Time, la rubrica di consulenza curata dalla redazione di Orizzonte Scuola, in merito allo scioglimento della riserva per l'inserimento nelle graduatorie per le supplenze. In collegamento Chiara Cozzetto, rappresentante dell'esecutivo nazionale di Anief. Conduce Andrea Carlino, giornalista di Orizzonte Scuola. Fino al 20 luglio è disponibile su Istanze online la finestra per la compilazione della domanda di scioglimento della riserva, così come previsto dall'avviso ministeriale del 30 giugno. Gli aspiranti interessati devono presentare apposita istanza per sciogliere la riserva e inserirsi a pieno titolo nella prima fascia delle GPS posto comune e/o sostegno, in caso di conseguimento del titolo.