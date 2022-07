Ginnastica artistica, Europei 2022: sorteggiati suddivisioni e rotazioni. L’Italia sorride con l’ultimo turno (Di martedì 12 luglio 2022) Si è svolto il sorteggio di suddivisioni e ordini di rotazioni per gli Europei 2022 di Ginnastica artistica, che andranno in scena a Monaco (Germania) dall’11 al 21 agosto. La sempre importante estrazione, che determina l’ordine di salita in pedana e che spesso risulta cruciale per la classifica finale, ha finalmente sorriso alL’Italia femminile dopo le sfortune avute ai Mondiali 2019 e alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Le ragazze del DT Enrico Casella sono infatti state inserite nelle quarta e ultima suddivisione, dunque le vedremo all’opera giovedì 11 agosto alle ore 17.50. Le Fate sono però state un po’ sfortunate perché partiranno sull’attrezzo più ostico, quella trave dove il rischio di un errore è sempre elevatissimo. Sarà subito confronto diretto con le altre ... Leggi su oasport (Di martedì 12 luglio 2022) Si è svolto il sorteggio die ordini diper glidi, che andranno in scena a Monaco (Germania) dall’11 al 21 agosto. La sempre importante estrazione, che determina l’ordine di salita in pedana e che spesso risulta cruciale per la classifica finale, ha finalmente sorriso alfemminile dopo le sfortune avute ai Mondiali 2019 e alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Le ragazze del DT Enrico Casella sono infatti state inserite nelle quarta e ultima suddivisione, dunque le vedremo all’opera giovedì 11 agosto alle ore 17.50. Le Fate sono però state un po’ sfortunate perché partiranno sull’attrezzo più ostico, quella trave dove il rischio di un errore è sempre elevatissimo. Sarà subito confronto diretto con le altre ...

