Giacomo Di Napoli | morto cadendo con l' aliante Si allenava sognando i mondiali

(Di martedì 12 luglio 2022) La tragedia di Castel Viscardo, in Umbria. Il giovane abitava in provincia di Pistoia e era originario di ...

La tragedia di Castel Viscardo, in Umbria. Il giovane abitava in provincia di Pistoia e era originario di Prato. Una tragedia ha colpito la Toscana, a soli venti anni è venuto a mancare Giacomo Di Napoli. Il campione di volo e di nuoto era nato a Prato ma viveva a ... La tragedia di Castel Viscardo, in Umbria. Il giovane abitava in provincia di Pistoia e era originario di Prato ...