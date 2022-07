“È stato un cinghiale”. Choc in spiaggia, donna aggredita dall’animale: “Ecco cosa mi ha fatto” (Di martedì 12 luglio 2022) Choc in spiaggia. La vicenda ha dell’incredibile e sarebbe accaduta dopo le 19,30 quando Rossana Padoan Falcone, 57 anni, ha deciso di recarsi sulla spiaggia di Vernazzola, a Sturla (Genova) dopo il turno di lavoro. La donna dopo l’accaduto ha voluto lanciare un appello. donna aggredita in spiaggia. Rossana Padoan Falcone, questo il nome della donna, impiegata in un’azienda di assicurazioni e attivista del locale circolo Pd a Voltri, che aveva deciso di mangiare la pizza in spiaggia quando un cinghiale le ha morso il braccio: “Oltre le vaccinazioni, devo assumere l’antibiotico per sei giorni, tre volte al giorno”. E però è certa di una cosa: “Dovrò trovarmi un’altra spiaggia, lì non ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 12 luglio 2022)in. La vicenda ha dell’incredibile e sarebbe accaduta dopo le 19,30 quando Rossana Padoan Falcone, 57 anni, ha deciso di recarsi sulladi Vernazzola, a Sturla (Genova) dopo il turno di lavoro. Ladopo l’accaduto ha voluto lanciare un appello.in. Rossana Padoan Falcone, questo il nome della, impiegata in un’azienda di assicurazioni e attivista del locale circolo Pd a Voltri, che aveva deciso di mangiare la pizza inquando unle ha morso il braccio: “Oltre le vaccinazioni, devo assumere l’antibiotico per sei giorni, tre volte al giorno”. E però è certa di una: “Dovrò trovarmi un’altra, lì non ...

