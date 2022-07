Draghi apre a Conte e bacchetta la maggioranza: 'Non si governa con gli ultimatum' (Di martedì 12 luglio 2022) Un'apertura a Conte e al M5s ma nello stesso tempo bacchettate ai partiti (la Lega anche senza nominarla) e a tutti coloro che stanno mettendo bandierine. 'Quando ho letto la lettera dei 5 Stelle ho ... Leggi su globalist (Di martedì 12 luglio 2022) Un'apertura ae al M5s ma nello stesso tempote ai partiti (la Lega anche senza nominarla) e a tutti coloro che stanno mettendo bandierine. 'Quando ho letto la lettera dei 5 Stelle ho ...

francesca_flati : Per #Berlusconi nostra contrarietà all'inceneritore e non voto al decreto Aiuti apre crisi di governo? Sua convinzi… - epizefiri : Hon aèppena ricevuto insulti da un fenomeno che sta osannando le virtù di Draghi come se non ci fosse un domani. Ma… - globalistIT : - Ray_pre : @Barracciu Confermo e condivido ma sai cos’è che una volta che si apre una falla i topi scappano ed i livello dei p… - robertocurto64 : Che poi se #draghi se ne va e si apre la #crisidigoverno e mandiamo a remengo il #PNRR un lato positivo c'è.. nessuno può fottersi i soldi -