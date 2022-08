Domiziano | una mostra a Roma racconta l’ultimo dei Flavi

(Di martedì 12 luglio 2022) Dopo l’importanteI marmi Torlonia. Collezionare capolavori (14 ottobre 2020 – 27 febbraio 2022)che ne ha segnato l’apertura al pubblico, la nuova sede espositiva dei Musei Capitolini, Villa Caffarelli, torna ad ospitare una grandedi archeologiana. L’esposizioneimperatore. Odio e amore, aperta al pubblico dal 13 luglio 2022 al 29 gennaio 2023, è coprodotta dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e dal Rijksmuseum van Oudheden della città olandese di Leiden; essa è dunque il risultato di un accordo culturale di dimensione internazionale. Wim Weijland, Nathalie de Haan, Eric M. Moormann, Aurora Raimondi Cominesi e Claire Stocks hanno ideato e curato l’esposizione God on Earth. Emperor Domitian, ospitata a Leiden dal 17 dicembre 2021 al 22 maggio 2022, cui la Sovrintendenza ...

...esclusiva' a numero chiuso (max 20 partecipanti) degli scavi ipogei dello Stadio di, dei ...visita da non perdere! La visita sarà condotta da : Valeria Scuderi, storica dell'arte in ...... a fine luglio, quando alcuni di loro si sono sentiti chiedere 2 euro per accedere alla mostra suai Musei Capitolini. Il biglietto al museo si paga: la sorpresa delle guidenovità che ...Nell Capitale ad agosto diversi gli eventi ai quali si può assistere. Ai Musei Capitolini è allestita la mostra "Domiziano imperatore. Odio e amore" fino al 29 gennaio 2023 Ad agosto sono diversi gli ...