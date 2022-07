"Devo leccare le ca**te dei gabbiani?", Mara Venier perde la testa e attacca i suoi hater (Di martedì 12 luglio 2022) La mitica Mara nazionale è nota per la sua grande professionalità e per il suo innegabile carattere. Sui social, poi, è una delle presentatrici più attive ed apprezzate. Dopo un suo video pubblicato su Instagram, però, le sono piovute molte critiche riguardo un suo atteggiamento ritenuto sconsiderato. Vediamo di cosa si tratta Mara Venier è una delle più amate conduttrici televisive italiane, tanto da guadagnarsi lo pseudonimo di "Signora della domenica". La sua lunga e fortunata carriera televisiva è, appunto, una delle più prolifiche e i suoi fan sono davvero innumerevoli. Le sue storiche stagioni al timone di “Domenica in”, sono infatti tra le più amate in casa RAI e il suo successo non smette tutt'ora di aumentare. In pochi ricorderanno, oltretutto, che la buona Venier non ha esordito nel mondo ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 12 luglio 2022) La miticanazionale è nota per la sua grande professionalità e per il suo innegabile carattere. Sui social, poi, è una delle presentatrici più attive ed apprezzate. Dopo un suo video pubblicato su Instagram, però, le sono piovute molte critiche riguardo un suo atteggiamento ritenuto sconsiderato. Vediamo di cosa si trattaè una delle più amate conduttrici televisive italiane, tanto da guadagnarsi lo pseudonimo di "Signora della domenica". La sua lunga e fortunata carriera televisiva è, appunto, una delle più prolifiche e ifan sono davvero innumerevoli. Le sue storiche stagioni al timone di “Domenica in”, sono infatti tra le più amate in casa RAI e il suo successo non smette tutt'ora di aumentare. In pochi ricorderanno, oltretutto, che la buonanon ha esordito nel mondo ...

Pubblicità

SaverioTolomeo : @akhenaton44 @M_gabanelli No, non devo presentarmi da nessuna parte. Penso sia giusto criticare e non leccare sempr… - Mirko799 : @piperitafrancy @Twitter Se devo leccare voglio essere pagato con i soldi veri però, i cuori non mi bastano ahahah - botlst : Dove e come devo leccare per questo 18. - botlst : Già competere con altri uomini era difficile ma contro i robot e davvero troppo per me battere il succhiaclitoride… - StephST17 : @Giovann12863641 @PaliilaP @marifcinter Non ne faccio un discorso di campo (e comunque il primo anno di conte aveva… -