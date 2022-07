Depistaggio Borsellino, giudici in camera di consiglio (Di martedì 12 luglio 2022) Caltanissetta, 12 lug. (Adnkronos) - (Dall'inviata Elvira Terranova) - Per l'accusa è stato "un Depistaggio gigantesco" e "inaudito" che "ha coperto alleanze mafiose di alto livello". Mentre per la difesa è un "castello di menzogne" che ha "ricoperto di schizzi di fango" tre poliziotti che "hanno servito la divisa con onore". Saranno oggi i giudici del Tribunale di Caltanissetta a decidere se i tre poliziotti imputati, Mario Bo, Michele Ribaudo e Fabrizio Matteo, che facevano parte del 'Gruppo Falcone e Borsellino' e che fu istituito dopo la strage di Via D'Amelio, hanno davvero indotto il falso pentito Vincenzo Scarantino a dire il falso e ad accusare ingiustamente degli innocenti, che poi furono condannati all'ergastolo per la strage in cui furono uccisi il giudici Paolo Borsellino e cinque agenti di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) Caltanissetta, 12 lug. (Adnkronos) - (Dall'inviata Elvira Terranova) - Per l'accusa è stato "ungigantesco" e "inaudito" che "ha coperto alleanze mafiose di alto livello". Mentre per la difesa è un "castello di menzogne" che ha "ricoperto di schizzi di fango" tre poliziotti che "hanno servito la divisa con onore". Saranno oggi idel Tribunale di Caltanissetta a decidere se i tre poliziotti imputati, Mario Bo, Michele Ribaudo e Fabrizio Matteo, che facevano parte del 'Gruppo Falcone e' e che fu istituito dopo la strage di Via D'Amelio, hanno davvero indotto il falso pentito Vincenzo Scarantino a dire il falso e ad accusare ingiustamente degli innocenti, che poi furono condannati all'ergastolo per la strage in cui furono uccisi ilPaoloe cinque agenti di ...

