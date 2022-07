Chi è Piera Bassino | moglie del comico Pippo Franco?

Leggi su nonsolo.tv

(Di martedì 12 luglio 2022) Ecco chi èdeltelevisivoè la donna che sta accanto alda diverso tempo. Originaria di Torino, è stata un’attrice teatrale che ha recitato per Due strani Papà nel 1983. Ha lasciato la sua carriera nello spettacolo ppoiché stava per diventare mamma. Ora si dedica ad un’alta attività diversa da quella che aveva prima: gestire un’azienda di prodotti elettromedicinali. Dal suo amore per, sono nati Tommaso e Gabriele, famoso per aver preso parte a Temptation Island 2019 con l’allora compagna Silvia Tirado. In quell’occasione, papàera intervenuto per commentare ...