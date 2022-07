Bonus decoder a casa, il servizio gratuito per gli over 70 (Di martedì 12 luglio 2022) E’ ancora disponibile l’agevolazione che prevede, grazie alla convenzione tra il MiSE e Poste Italiane, la consegna gratuita e direttamente presso il proprio domicilio di un decoder compatibile con il nuovo digitale terrestre.La misura è rivolta a tutti coloro che hanno un’età pari o superiore ai 70 anni, con un trattamento pensionistico non... Leggi su digital-news (Di martedì 12 luglio 2022) E’ ancora disponibile l’agevolazione che prevede, grazie alla convenzione tra il MiSE e Poste Italiane, la consegna gratuita e direttamente presso il proprio domicilio di uncompatibile con il nuovo digitale terrestre.La misura è rivolta a tutti coloro che hanno un’età pari o superiore ai 70 anni, con un trattamento pensionistico non...

