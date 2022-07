Belen Rodriguez fa preoccupare tutti | poi il gesto inaspettato | cos’è successo

Pubblicità

zazoomblog : Belen Rodriguez zittisce tutti i rumors: cosa pubblica sulla sua presenza a Tu si que vales - #Belen #Rodriguez… - ParliamoDiNews : Belen Rodriguez, primo piano con vista sul decolleté: che spettacolo #belen #rodriguez #piano #vista #decolleté… - zazoomblog : Belen Rodriguez zittisce tutti i rumors: cosa pubblica sulla sua presenza a Tu si que vales - #Belen #Rodriguez… - paoloangeloRF : Belen Rodriguez 'sparita' da Instagram: «Ho avuto il Covid. Ora sto bene, ma è stato pesante» - zazoomblog : Belen Rodriguez sparita da Instagram: Ho avuto il Covid. Ora sto bene ma è stato pesante - #Belen #Rodriguez… -

Al "popolo dei social" non scappa mai nulla, e l'assenza prolungata dida Instagram ha alimentato diverse ipotesi, che la conduttrice ha prontamente smentito. Il suo allontanamento dal web, infatti, è dovuto al Covid, che ha contratto nelle scorse ...era sparita da Instagram e in molti già ipotizzavano aria di crisi con Stefano De Martino . Ma questa volta il gossip non c'entrava niente. A smentire tutte le voci uscite fuori in ...Belen Rodriguez ha fatto preoccupare non poco i follower che la seguono sui social fino al gesto inaspettato: ecco cos’è successo alla showgirl. Belen Rodriguez è una delle showgirl più amate e ...Belen Rodriguez ha svelato di esser stata assente sui social perché positiva al Coronavirus. Per quasi 10 giorni Belen Rodriguez è stata assente sui social e lei stessa ha svelato perché, rivelando di ...