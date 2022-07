(Di martedì 12 luglio 2022) I giudizi amministrativi in materia disi svolgeranno secondo procedure più snelle e tempistiche ridotte, come previsto dal decreto - legge 85/2022 (Articolo 3) pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 luglio 2022. Accelerazione dei giudizi amministrativi in materia diPer evitare che ipossano compromettere il rispetto delle scadenze stabilite dall'Europa, il ...

I giudizi amministrativi in materia di PNRR si svolgeranno secondo procedure più snelle e tempistiche ridotte, come previsto dal decreto - legge 85/2022 (Articolo 3) pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 luglio 2022. Accelerazione ... il sindaco Silvia Marchionini - abbiamo presentato un progetto legato ai fondi europei del PNRR (... sottolineando il nostro impegno sui bandi europei che ci ha permesso nel corso di questi ultimi anni ... Bandi PNRR: ricorsi al TAR con rito accelerato La Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito del Pnrr, ha ammesso al finanziamento due importati progetti di impiantistica sportiva candidati dal Comune di Reggio Emilia: la nuova Città dello ...