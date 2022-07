Aumento di temperatura e comportamenti delle persone | ecco come influisce

(Di martedì 12 luglio 2022) MILANO – “Con queste giornate calde il sangue pazzo ribolle“ lo diceva già Shakespeare 500 anni fa e in tutto il mondo i venti caldi e secchi godono di una pessima fama, dallo Scirocco della Sicilia, al Santa Ana californiano, allo ChinookMontagne Rocciose, fino allo Sharav in Israele e all’Autan in Francia. Non si tratta solo di folclore: numerosi studi neuroscientifici hanno ormai dimostrato il legame tra alte temperature e cambiamento nel comportamento e nelle performance mentali. «Uno studio dell’Università dell’Iowa aveva dimostrato già nel lontano 2001 l’associazione tradied aggressività – spiega Lorenzo Dornetti, psicologo e neuroscienziato, direttore del Neurovendita Lab –. In estate aumentano il numero di crimini violenti. Chi ha un’auto con aria ...

Più di recente, in linea con lo scenario delineato dall'Accordo di Parigi per contenere l'dellaglobale al di sotto di 1.5°C e per raggiungere un livello di 'emissioni nette zero' ...... I primi sei mesi del 2022 in Italia sono stati i pià caldi di sempre con unasuperiore di 0,76 gradi . La siccità in alcune regioni è in, il Po è in secca e il Tevere anche, le ...