Allegri: 'La Juve parte per vincere. In Usa non vengono in tre' (Di martedì 12 luglio 2022) La Juventus ha iniziato a lavorare in preparazione della nuova stagione sportiva, e oggi è il giorno delle conferenze stampa del tecnico Massimiliano Allegri e dell'attaccante Dusan ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 12 luglio 2022) Lantus ha iniziato a lavorare in preparazione della nuova stagione sportiva, e oggi è il giorno delle conferenze stampa del tecnico Massimilianoe dell'attaccante Dusan ...

Pubblicità

DiMarzio : #SerieA, @juventusfc | #Calciomercato (compreso #DeLigt), livello della squadra e l'annuncio dei tre assenti per la… - AlfredoPedulla : #Zaniolo, la #Juve corre! Incontro o call con la #Roma tra mercoledì e giovedì. La #Juve disposta eventualmente anc… - cmdotcom : #Juve: mezza squadra in campo, #Allegri in montagna. Perché questa brutta figura? [@GianniVisnadi] - calciomercatoit : ??#Juve - Parla #Jorginho: '#Chelsea? Adoro questo club, mi sento molto bene qui e, naturalmente, vorrei restare' - StefaniaStefyss : RT @MaxNerozzi: #Allegri Se dovesse partire #deligt la società è pronta a sostituirlo nel migliore dei modi. #Juve -